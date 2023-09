Quadrilha tenta fazer 'arrastão' em viaduto de Maringá; saiba mais

Uma quadrilha de criminosos tentou fazer um "arrastão" para roubar veículos que passavam por um viaduto do Contorno Norte no Jardim América, em Maringá, no Noroeste do Paraná. O crime foi registrado na noite do último sábado (9), e um dos condutores rendidos teve seu veículo Hyundai HB20 levado por dois dos bandidos.

Diversas equipes da Polícia Militar da cidade e também de Sarandi montaram um cerco e a dupla foi localizada enquanto transitava pela Avenida João Marangoni, em Sarandi. Conforme informações, ao avistarem as autoridades, os homens fugiram com o carro em alta velocidade.

Após percorrem diversas quadras, a dupla foi detida na Avenida Montreal, no Jardim Panorama. Com os suspeitos foi localizado um revólver calibre 32, dois aparelhos celulares e uma máscara. Conforme informações da PM, os criminosos são um jovem de 20 anos, com diversas passagens pela polícia, e um adolescente de 15 anos.

Os jovens foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Maringá para as providências cabíveis. As informações são do portal GMC Online.



