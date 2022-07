Quadrilha suspeita de cometer assaltos morre em confronto com a PM

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A troca de tiros ocorreu na noite dessa segunda-feira (11), em Almirante Tamandaré

Um confronto armado resultou na morte de quatro homens suspeitos de assaltos em Almirante Tamandaré, município da Região Metropolitana de Curitiba, Paraná, na noite dessa segunda-feira (11).

continua após publicidade .

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), a quadrilha havia roubado um carro no bairro Bom Retiro, em Curitiba. Na sequência, eles seguiram para o Santa Felicidade, também na capital, onde assaltaram pessoas que estavam na rua.

Eles foram encontrados por uma equipe da PM que tentou abordá-los, mas os criminosos tentaram fugir. Então, houve uma perseguição de aproximadamente 10 km, até Almirante Tamandaré.

continua após publicidade .

No município que faz parte da Região Metropolitana de Curitiba, os policiais conseguiram cercar os quatro indivíduos. Segundo a PM, aconteceu uma troca de tiros e, por conta disso, os quatro homens morreram.

Pertences de vítimas de assalto foram encontrados no veículo da quadrilha.



Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML).

Siga o TNOnline no Google News