Quadrilha rende motorista, desvia rota de ônibus na PR-317 e assalta 22 passageiros em Floresta
Grupo armado utilizou um carro escuro para abordar o coletivo na madrugada deste sábado (26)
Um ônibus de viagem que seguia de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, para Goiânia, em Goiás, foi assaltado na madrugada deste sábado (26) na rodovia PR-317, no município de Floresta. O coletivo, que transportava 22 passageiros, foi interceptado por uma quadrilha armada que desviou a rota do veículo e roubou pertences pessoais e diversas mercadorias importadas do Paraguai.
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O crime ocorreu por volta das 2h, logo após o ônibus cruzar a ponte sobre o Rio Ivaí. Segundo o relato do motorista às autoridades, a abordagem foi realizada por um grupo de quatro ou cinco homens que utilizavam um veículo modelo GM Monza antigo, de cor preta. Dois dos criminosos, portando armas de fogo, invadiram a cabine de direção, ameaçaram o condutor e ordenaram que ele entrasse na primeira estrada de terra disponível na região.
As vítimas foram mantidas reféns no local isolado por aproximadamente uma hora. Durante esse período, os assaltantes reviraram o interior e o bagageiro do coletivo em busca de eletrônicos e mercadorias de alto valor. Devido à dinâmica do crime e ao foco nos produtos importados, os próprios passageiros levantaram a hipótese de que o ônibus já estivesse sendo previamente monitorado pela quadrilha antes mesmo de passar pela rodovia.
Após a fuga do bando, equipes do Posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Floresta foram acionadas para atender à ocorrência. Os agentes realizaram patrulhamentos ao longo da rodovia e nas estradas rurais adjacentes, mas não conseguiram localizar o veículo utilizado na ação ou os suspeitos. Os passageiros receberam orientações sobre os procedimentos legais, e o caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação para identificar os autores do roubo.