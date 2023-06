Quadrilha que roubava contrabando na fronteira é alvo de operação

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (27), a Operação Corsário, com o objetivo de combater organização criminosa que atua no roubo de cargas provenientes do contrabando e descaminho (“piratas”). Foram cumpridas ordens judiciais expedidas pela Justiça Federal da 1ª Vara Criminal de Guaíra, de busca e apreensão na cidade.

A organização criminosa opera na Região Oeste do Estado do Paraná, em especial nos municípios de Guaíra, Altônia e Umuarama. O modus operandi do grupo é conhecido como "pirataria", visto que eles roubam as mercadorias contrabandeadas de outros grupos criminosos, muitas vezes utilizando vestimentas e insígnias da Polícia Federal e outras forças policiais.



A investigação 'Corsário' teve início após denúncia de que em um determinado local da cidade de Guaíra havia uma residência em aparente estado de abandono, sendo utilizada para guardar produtos ilícitos, popularmente conhecida como "mocó".



Ao diligenciar na residência, verificou-se que esta não possuía em seu interior quaisquer mobílias (desabitada). Porém, constatou-se um porão nos fundos da casa, sendo identificados ali dois veículos e vários volumes de produtos contrabandeados do Paraguai, tais como: tabaco aromatizados, substância análoga a maconha, brinquedos, aparelhos de telefone celulares, cigarros, Sky TV, além de capas de coletes balísticos, carregadores de pistolas municiados, e várias peças de uniformes militares camuflados.



Na ocasião, Policiais Federais realizaram exame pericial e apreensão dos produtos ilícitos, contando, ainda, com o apoio do Batalhão de Polícia de Fronteira – BPFron (Polícia Militar do Paraná).

