Quadrilha fortemente armada explode três agências bancárias, no PR

Três agências de Imbituva foram destruídas

O município de Imbituva, nos Campos Gerais do Paraná, passou por momentos de terror na madrugada desta quarta-feira (8). Aproximadamente 10 homens fortemente armados promoveram uma destruição na cidade ao explodir três agências bancárias, sendo uma do Itaú, uma da Cresol e a outra do Sicoob.

A Polícia Civil (PC) informou ao portal aRede que as explosões afetaram as áreas de caixas eletrônicos.

Os moradores alegaram que, após a invasão, a quadrilha fugiu ocupando três veículos: um Fiat Palio branco, um Volkswagen Up vermelho e um SUV branco. Equipes de segurança encontraram um dos automóveis abandonado.

Até o momento, não se sabe se algum dos criminosos foi preso, ou se alguma quantia em dinheiro foi levada das agências.

A Polícia Militar (PM) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) uniram forças para encontrar os assaltantes. As corporações realizaram um cerco na cidade e buscas estão sendo realizadas.

Um vídeo que pertence a Rádio Copas Verdes mostra a situação em que uma das agências atacadas ficou. Assista:

Ninguém ficou ferido.

