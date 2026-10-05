Quadrilha é presa após roubar carga de presunto e manter caminhoneiro em cárcere no PR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Militar de São Paulo (PMSP) prenderam cinco pessoas e recuperaram uma carga de presunto avaliada em R$ 500 mil menos de 48 horas após o crime. A ação, concluída no último domingo (4), também resultou na libertação do motorista do caminhão, que havia sido mantido em cárcere privado pelos criminosos. A operação contou com o suporte de dados de inteligência repassados pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Militar do Paraná.

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O assalto ocorreu na noite de sexta-feira (2), no município de Contenda, na Região Metropolitana de Curitiba, quando o caminhoneiro que transportava o presunto foi abordado pelo grupo armado. Assim que notificada, a equipe de investigação identificou o carro de apoio utilizado pelos assaltantes e constatou que o caminhão carregado havia seguido para o estado de São Paulo com placas adulteradas, conforme explicou o delegado André Feltes, da PCPR.

As prisões foram efetuadas em etapas entre a noite de sábado (3) e o domingo. Quatro suspeitos foram interceptados e detidos em uma rodovia em Campina Grande do Sul quando retornavam ao Paraná no mesmo veículo usado no assalto. Ao mesmo tempo, policiais paulistas localizaram a carga de presunto e o caminhão no pátio de uma empresa em Bariri, no interior de São Paulo, onde um quinto suspeito foi preso em flagrante.

O motorista do caminhão foi libertado na manhã de domingo em uma área de mata em São José dos Pinhais, também na Região Metropolitana de Curitiba. Um sexto envolvido, responsável por vigiar o cativeiro da vítima, ainda não foi localizado e continua sendo procurado. Os cinco detidos foram autuados por roubo agravado pela restrição da liberdade da vítima e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sendo encaminhados ao sistema penitenciário.