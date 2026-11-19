A Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR) divulgou nesta quinta-feira (19) o novo cronograma do Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2026, voltado à contratação de professores para a rede estadual de ensino. Com a retificação do edital, o resultado preliminar da prova prática será publicado no dia 2 de dezembro, a partir do meio-dia.

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A alteração das datas foi necessária após o Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (NC/UFPR, banca organizadora do certame, descumprir os prazos contratuais estabelecidos para a divulgação das notas.

Após a publicação do resultado preliminar, os candidatos terão das 12h do dia 2 de dezembro até as 11h59 do dia 4 para apresentar recursos. Já no dia 7 de dezembro, a partir das 18h, o andamento do certame será normalizado com a divulgação do resultado definitivo da prova prática, acompanhado das respostas às contestações. Nesta mesma data e horário, a organização também liberará o desempenho individual na prova objetiva, o gabarito definitivo, o resultado final da prova de títulos e a classificação final de todo o processo seletivo.

A Seed-PR ressaltou, em nota, que cumpriu integralmente e dentro do prazo todas as obrigações que estavam sob sua responsabilidade, caracterizando o atraso como uma falha exclusiva na execução do contrato por parte da UFPR. O órgão estadual lamentou os transtornos causados aos candidatos e destacou que a conclusão deste processo seletivo é essencial para garantir o planejamento e a organização do ano letivo de 2027. As publicações e eventuais orientações devem ser acompanhadas diretamente no site do Núcleo de Concursos da UFPR.