PSD recebe um quarto dos votos válidos para a Alep. Veja os eleitos

Arilson Chiorato votou no Colégio Tadashi Enomoto, em Apucarana. Foi reeleito

O PSD pode perder uma cadeira em relação à atual legislatura, mas continua sendo a maior bancada na Assembleia Legislativa do Paraná. O partido tem 16 deputados atualmente e deve ter 15 na próxima legislatura. Com esse percentual apurado, o PT e União Brasil seriam as outras duas maiores bancadas, com sete deputados cada, seguidos do PL, que tem 5 deputados eleitos.

Dos candidatos de Apucarana, aparecem como reeleitos Arilson Chiorato (PT), e o delegado Jacovós (PL). O deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD), de Arapongas, deve ficar novamente como suplente do partido.

O União Brasil somou 739.245 votos para deputado estadual nos 399 municípios do estado, perfazendo 12,16% do total. O PT fez 686.145 votos (11,29%) e o PL vem a seguir, com, 508.304 (8,36%).

Segundo dados ainda não oficiais, estariam eleitos os seguintes deputados estaduais no Paraná.

CONFIRA A LISTA:

Alexandre Curi (PSD) - 236.926

Marcio Nunes (PSD) - 126.006

Professor Lemos (PT) - 119.915

Traiano (PSD) - 116.810

Tiago Amaral (PSD) - 112.731

Romanelli (PSD) - 101.175

Hussein Bakri (PSD) - 97.681

Requião Filho (PT) - 85.674

Arilson Chiorato (PT) - 76.787

Ney Leprevost (UNIÃO) - 76.526

Secretária Márcia (PSD) - 75.659

Marcel Micheletto (PL) - 73.655

Mabel Canto (PSDB) - 70.215

Ricardo Arruda (PL) - 68.731

Artagão Júnior (PSD) - 65.195

Cobra Repórter (PSD) - 60.729

Delegado Tito Barichello (UNIÃO) - 58.766

Luiz Fernando Guerra (UNIÃO) - 58.393

Renato Freitas (PT) - 57.880

Delegado Jacovos (PL) - 57.587

Paulo Gomes da TV (PP) - 55.301

Gilson de Souza (PL) - 54.974

Do Carmo (UNIÃO) - 53.229

Maria Victoria (PP) - 52.817

Alexandre Amaro (REPU) - 52.193

Ana Júlia (PT) - 51.845

Gilberto Ribeiro (PL) - 51.749

Thiago Bührer (UNIÃO) - 50.948

Anibelli Neto (MDB) - 49.545

Batatinha (MDB) -47.310

Luciana Rafagnin (PT) - 46.823

Goura (PDT) - 46.227

Cantora Mara Lima (REPU) - 46.009

Cristina Silvestri (PSDB) - 45.202

Gugu Bueno (PSD) - 44.852

Mauro Moraes (UNIÃO) - 44.126

Douglas Fabricio (CIDA) - 43.428

Marcelo Rangel (PSD) - 42.002

Flavia Francischini (UNIÃO) - 41.757

(*) Moacyr Fadel (PSD) - 41.588 (anulado, sob júdice)

Marli Paulino (SD) - 41.262

Alisson Wandscheer (PROS) - 41.052

Adao Fernandes Litro (PSD) - 38.020

Tercilio Turini (PSD) - 37.704

Marcio Pacheco (REPU) - 36.423

Dr. Antenor (PT) - 36.387

Soldado Adriano José (PP) - 36.209

Evandro Araujo (PSD) - 35.432

Fabio Oliveira (PODE) - 34.640

Denian Couto (PODE) - 30.071

Matheus Vermelho (PP) - 29.484

Samuel Dantas (PROS) - 29.322

César Mello (PP) - 28.481

Luis Corti (PSB) - 26.884

