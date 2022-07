PSD oficializa candidatura de Ratinho Junior à reeleição no Paraná

Da Redação

Cerca de cinco mil pessoas acompanharam na manhã deste sábado (30) a convenção estadual do Partido Social Democrático (PSD) do Paraná, em que foi oficializada a candidatura do governador Carlos Massa Ratinho Junior à reeleição. No mesmo evento, a legenda também formalizou as candidaturas de 55 candidatos a deputados estaduais e 31 deputados federais, à vice-governador, novamente com o empresário e presidente licenciado da FACIAP, Darci Piana.

O objetivo do PSD é ampliar a sua presença como a maior força política paranaense, que atualmente já comanda 141 prefeituras, mais de um terço do total de municípios do estado, além de 55 vice-prefeitos e 659 vereadores. O partido também tem a maior bancada da ALEP, com 16 deputados estaduais, e seis deputados federais.

Ratinho Junior está à frente do Governo do Estado desde janeiro de 2019, com uma gestão focada na eficiência da máquina pública, grandes obras de infraestrutura e logística, atração de investimentos privados e apoio social aos mais vulneráveis. Em seu mandato, obteve melhorias nos índices de educação, saúde e indicadores econômicos mesmo enfrentando a maior crise sanitária do século e a maior crise hídrica dos últimos 90 anos.

Com alianças já confirmadas com o Partido Progressistas (PP), o Movimento Democrático do Brasil (MDB), o Solidariedade e o Republicanos, além de outros apoios esperados até o fim do prazo para registro das candidaturas, que termina em 15 de agosto, a intenção é contar com amplo apoio em nível estadual e federal. Com isso, o PSD espera continuar a aprovar projetos de interesse da população e obter mais recursos para o estado através de repasses federais e da iniciativa privada.

Aliança ampla pelo desenvolvimento econômico e social do Paraná

Em seu primeiro discurso como candidato oficial, Ratinho Junior disse que a sua missão é manter o ambiente de união política iniciado em 2019 no Paraná para que o estado continue a se desenvolver socioeconomicamente de maneira sustentável. “Depois de 30 anos de brigas políticas, em que governadores e senadores sequer se falavam, nós temos um estado pacificado, com uma ampla base de apoio, o que nos permitiu avançar muito nos últimos três anos e meio”, afirmou o governador.

“Batemos recordes na geração de empregos e na abertura de novas empresas, atraímos R$ 120 bilhões em investimentos privados para a instalação de novas indústrias e tiramos grandes obras do papel que eram aguardadas há décadas, como a segunda ponte entre o Brasil e o Paraguai em Foz do Iguaçu, a engorda da orla de Matinhos e rodovia

“Tiramos grandes obras do papel, como a revitalização da orla de Matinhos, que era falada desde 1996, estamos duplicando a Rodovia dos Minérios e construindo o Hospital Geral de Colombo, que são obras melhoram a vida dos moradores da região metropolitana”, disse Ratinho Junior, citando alguns exemplos do maior pacote de investimentos já feitos em obras nas mais variadas áreas e que abrangem todas as regiões do Paraná.

Ao citar programas como o Cartão Comida Boa, que repassa recursos mensalmente para que famílias carentes comprem alimentos, e o Mais Merenda, que oferece três refeições por turno aos estudantes dos colégios estaduais, o candidato à reeleição deixou claro que conta com o apoio dos partidos aliados para continuar a trabalhar por aqueles que mais precisam da ajuda do poder público.

“Além das grandes obras, criamos programas sociais que levam comida para a mesa dos que mais precisam, temos o Casa Fácil, que é o maior programa habitacional do Brasil”, afirmou. “Com o Cartão Futuro, estamos oferecendo oportunidades de trabalho para os nossos jovens e adolescentes, além de dar uma perspectiva às mulheres que querem empreender e crescer, com créditos facilitados através do Banco da Mulher Paranaense”, concluiu Ratinho Junior.

CURRÍCULO – Carlos Massa Ratinho Junior tem 41 anos e é natural de Jandaia do Sul, na região do Vale do Ivaí. Formado em Marketing e pós-graduado em Direito, atuou como empresário no ramo da comunicação até ingressar na vida política, aos 21 anos, quando se elegeu deputado estadual. Depois, foi eleito duas vezes deputado federal e retornou à Assembleia Legislativa, além de ter sido Secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná.

Em 2018, Ratinho Junior foi eleito governador em primeiro turno por 3,2 milhões de paranaenses, o equivalente a 60% dos votos válidos. Oito levantamentos realizados por cinco diferentes institutos de pesquisa desde março até o momento apontam um cenário parecido para 2022, com possibilidades claras de reeleição do governador em primeiro turno.

PLANO DE GOVERNO PARTICIPATIVO – Com o intuito de complementar o seu plano de governo, o PSD lançou um aplicativo para smartphones para que os interessados enviem críticas e sugestões em áreas como saúde, segurança, tributação, educação e saneamento, entre outros temas que impactam a gestão pública e a vida das pessoas.

