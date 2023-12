Providência e Honpar recebem R$ 8,6 milhões para tratamento do câncer

Apucarana e Arapongas estão entre os 15 municípios paranaenses beneficiados com aproximadamente R$ 300 milhões em recursos federais para o tratamento do câncer. O repasse foi liberado a hospitais e clínicas conveniados ao Sistema Único de Saúde – SUS, especializados no tratamento da doença que vão poder fechar o ano de 2023, ampliando o atendimento de pacientes na fila para dar início ao tratamento da doença em 25 instituições. O recurso permite ainda a realização de um número maior de cirurgias de câncer, exames especializados, procedimentos de radioterapia e de quimioterapia. Será depositado em parcela extraordinária, de incremento temporário no teto do repasse de especialidades.

Os 25 estabelecimentos paranaense beneficiados pela nova medida são: o Hospital da Providência de Apucarana (R$3,9 milhões), HONPAR Hospital do Norte Paranaense de Arapongas (R$ 4,7 milhões), o Hospital Angelina Caron de Campina Grande do Sul (R$ 20,8 milhões), o Hospital São Lucas (R$ 1,6 milhão) e o Hospital do Rocio (R$ 7,1 milhões) de Campo Largo, a Santa Casa de Misericórdia de Campo Mourão (R$ 5,8 milhões), o Ceonc (R$ 41,7 milhões) e o Uopeccan (R$ 23,1 milhões) de Cascavel.

“Significa que mais pacientes vão poder iniciar o tratamento da doença sem perda de tempo na fila”, disse o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), líder da bancada do partido do Presidente Lula na Câmara dos Deputados, e um dos mais aguerridos defensores da ampliação dos recursos para os programas e ações de saúde no Estado.

