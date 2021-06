Providência e Honpar mantêm atendimentos de urgência

Continua após publicidade

A Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Paraná (SESA) informa que os serviços de emergência que são referenciados no Hospital Norte do Paraná - Honpar, em Arapongas, e Hospital da Providência, em Apucarana, continuam atendendo a população.

Uma situação pontual de caso confirmado de Covid-19 no Honpar acarretou em restrições da unidade e, por consequência, aumentou a demanda no Hospital da Providência.

O diretor de Articulação Regional da Sesa, Edmundo Verona, por determinação do secretário Beto Preto, está na Regional de Saúde acompanhando pessoalmente o caso, juntamente com o apoio da Diretoria de Gestão em Saúde (DGS), sob chefia do médico Vinícius Filipak.

A previsão de normalização do funcionamento das alas dos dois hospitais está prevista para esta quinta-feira (10).

O Honpar é referência para atendimento da Microrregião Norte, assim como o Previdência para a regional de Apucarana. "A situação assistencial é complexa em todo o Paraná e que nestas unidades houve necessidade de reorganização temporária de fluxo, mas o atendimento de urgência referenciado do Samu está mantido regularmente em toda região", afirmou Filipak.