'Providência divina': irmãos são ordenados padres no mesmo dia

Em um evento raro e cercado de simbolismo, dois irmãos foram ordenados padres no mesmo dia no município de Guarapuava, na região central do Paraná. A celebração, realizada no último sábado (23), teve um peso emocional ainda maior para Anderson Carlos Ramos e Emerson Luiz Ramos, pois ocorreu na Paróquia Santa Cruz e Nossa Senhora das Dores, a exata comunidade onde cresceram e formaram sua base religiosa.

Para coroar o momento marcante da família, a cerimônia de ordenação coincidiu com o dia do aniversário de um deles.

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A relação dos novos sacerdotes com o templo escolhido para a ordenação permeia todas as fases de suas vidas. Foi nessa mesma igreja que Anderson e Emerson receberam os primeiros sacramentos, passando pelo batismo, primeira comunhão e crisma.

A vivência na comunidade também incluiu o serviço voluntário na juventude, período em que ambos atuaram ativamente como coroinhas, ajudando nas missas e se aproximando do altar onde agora celebram como padres.

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O caminho trilhado em conjunto até a vida sacerdotal e as coincidências que cercaram a data não passaram despercebidos pela família.

Ao refletir sobre a trajetória compartilhada com o irmão e a oportunidade de retornarem ao ponto de partida de sua fé para a ordenação, Anderson Carlos Ramos resumiu a experiência como um verdadeiro ato de providência divina.

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O novo padre destacou o sentimento de gratidão e a crença profunda de que os passos da dupla foram guiados e organizados de acordo com o tempo e a vontade de Deus.

"Eu acredito que foi a providência divina mesmo. Que Deus vai nos levando, Deus vai organizando tudo no tempo dele", afirma Anderson.