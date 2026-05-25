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'Providência divina': irmãos são ordenados padres no mesmo dia

Anderson e Emerson Ramos receberam o sacramento na comunidade na qual foram batizados e deram os primeiros passos na fé

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 09:45:59 Editado em 25.05.2026, 09:45:49
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'Providência divina': irmãos são ordenados padres no mesmo dia
Autor Irmãos se tornam padres no mesmo dia - Foto: Jorge Teles

Em um evento raro e cercado de simbolismo, dois irmãos foram ordenados padres no mesmo dia no município de Guarapuava, na região central do Paraná. A celebração, realizada no último sábado (23), teve um peso emocional ainda maior para Anderson Carlos Ramos e Emerson Luiz Ramos, pois ocorreu na Paróquia Santa Cruz e Nossa Senhora das Dores, a exata comunidade onde cresceram e formaram sua base religiosa.

Para coroar o momento marcante da família, a cerimônia de ordenação coincidiu com o dia do aniversário de um deles.

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A relação dos novos sacerdotes com o templo escolhido para a ordenação permeia todas as fases de suas vidas. Foi nessa mesma igreja que Anderson e Emerson receberam os primeiros sacramentos, passando pelo batismo, primeira comunhão e crisma.

A vivência na comunidade também incluiu o serviço voluntário na juventude, período em que ambos atuaram ativamente como coroinhas, ajudando nas missas e se aproximando do altar onde agora celebram como padres.

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O caminho trilhado em conjunto até a vida sacerdotal e as coincidências que cercaram a data não passaram despercebidos pela família.

Ao refletir sobre a trajetória compartilhada com o irmão e a oportunidade de retornarem ao ponto de partida de sua fé para a ordenação, Anderson Carlos Ramos resumiu a experiência como um verdadeiro ato de providência divina.

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O novo padre destacou o sentimento de gratidão e a crença profunda de que os passos da dupla foram guiados e organizados de acordo com o tempo e a vontade de Deus.

"Eu acredito que foi a providência divina mesmo. Que Deus vai nos levando, Deus vai organizando tudo no tempo dele", afirma Anderson.

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cerimônia de fé comunidade religiosa Guarapuava irmãos padres ordenação sacerdotal providência divina
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