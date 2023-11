Provas do concurso público de Sarandi serão realizadas neste domingo

A concorrência varia de acordo com os cargos

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Prefeitura de Sarandi realizará neste domingo (19), as provas do concurso público para preenchimento de 226 vagas, em 94 cargos diferentes, com a participação de 15.506 pessoas.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Prefeitura de Maringá prepara novo concurso com mais de 50 vagas

As provas serão aplicadas em 22 locais, de manhã e à tarde. Os locais estão disponíveis no site do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo.

continua após publicidade

Os participantes que tiveram dificuldade para acessar as informações por meio do site, podem procurar o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura para conferir horário e local da aplicação da prova. Ao todo, 23.573 pessoas iniciaram o processo de inscrição. No entanto, apenas 65,78% dos candidatos efetivaram os cadastros.

A concorrência varia de acordo com os cargos. Para a vaga de agente de combate a endemias, são 721 para 2 vagas. Em outros cargos a concorrência é menor, como é o caso dos professores. Nesta função, 18 pessoas disputarão 1 vaga. (Clique aqui e veja a relação de concorrência completa).

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Por conta da demanda, os profissionais aprovados em cargos para área da educação e saúde devem ser convocados ainda nos primeiros meses de 2024. Entretanto, o prazo para convocação dos novos servidores é de até dois anos, podendo ser prorrogado por igual prazo. As informações sobre as próximas etapas da seleção estão disponíveis no edital.

Siga o TNOnline no Google News