Prova do PSS para contratação de professores da rede estadual será neste domingo

Os candidatos devem consultar previamente o ensalamento, disponível no site do Núcleo de Concursos da UFPR

A prova objetiva do Processo Seletivo Simplificado (PSS), destinado à contratação temporária de professores e professores pedagogos para a rede estadual de ensino do Paraná, será neste domingo (18), às 14h, em todas as regiões do estado.

-LEIA MAIS: Trem descarrila e interdita cruzamentos na região da Vila Nova, em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O processo seletivo é executado pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (NC/UFPR), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR). A aplicação da prova ocorrerá simultaneamente em 30 municípios paranaenses - Apucarana, Assis Chateaubriand, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Goioerê, Guarapuava, Ibaiti, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Laranjeiras do Sul, Loanda, Londrina, Maringá, Matinhos, Paranavaí, Pato Branco, Pitanga, Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama, União da Vitória e Wenceslau Braz.

Os candidatos devem consultar previamente o ensalamento, disponível no site do Núcleo de Concursos da UFPR, para confirmar o endereço do local de prova e os horários de abertura e fechamento dos portões, bem como demais informações sobre o processo seletivo.

Também é importante ler atentamente o edital para verificar a documentação exigida, os materiais permitidos e as demais regras para a realização do exame. A orientação é chegar ao local com, no mínimo, uma hora de antecedência. Após o fechamento dos portões, não será permitida a entrada de candidatos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, enfatizou a importância do processo seletivo para a qualidade do ensino na rede estadual. “A contratação de profissionais qualificados garante, na ponta, um ensino de qualidade aos estudantes da rede estadual e a formação de cidadãos preparados para os desafios do mundo atual. Por meio destes professores e pedagogos, conseguiremos manter o Paraná como estado de referência na educação pública do Brasil”, afirmou.

RESULTADO - A publicação do resultado preliminar da prova objetiva está prevista para o dia 30 de outubro, a partir do meio-dia.

Já a classificação final do processo seletivo, que também considera as notas obtidas pelos candidatos na prova prática e na prova de títulos, será divulgada em 27 de novembro, a partir das 18h. Os candidatos devem acompanhar a divulgação nos canais oficiais da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) e do Núcleo de Concursos da UFPR.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O PSS terá validade até 31 de dezembro de 2027, podendo ser prorrogado por mais um ano, conforme previsto em edital. A seleção visa viabilizar a contratação temporária de professores para atender às necessidades da rede pública estadual de ensino