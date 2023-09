Prova de Habilidade de Música do vestibular da UEL será neste domingo

Ao todo, 56 candidatos farão a Prova de Habilidade Específica do curso de Música (PHE) do vestibular da Universidade Estadual de Londrina (UEL), neste domingo, 24 de setembro, no Centro de Educação, Comunicação e Artes.

As provas serão aplicadas a partir das 08h00 e às 14h00 e avaliam o conhecimento do candidato quanto a materiais, estruturas e aspectos expressivos da música. O resultado da prova será divulgado no próximo dia 29, no portal da Coordenadoria de Processos Seletivos. O candidato que não for aprovado poderá concorrer no Vestibular 2024 com a segunda opção de graduação feita no ato da inscrição.

Na parte da manhã será aplicada uma prova discursiva e na parte da tarde o candidato fará uma prova individual, dividida em duas partes: leitura à primeira vista e execução instrumental. Todo o processo será acompanhado por professores do Departamento de Música e Teatro (MUT).

Todas as informações sobre salas de provas, material necessário e demais detalhes constam no Cartão Informativo, que também pode ser acessado no portal da Cops. Para ter acesso aos locais de prova neste domingo, o candidato deverá apresentar documento pessoal com foto, observando o material necessário e os horários.

Após a divulgação do resultado da PHE de Música, a Cops divulgará a relação candidato/vaga dos 52 cursos de graduação. Os cursos que registraram maior volume de candidatos são os mesmos que apresentaram alta concorrência no Vestibular deste ano. Medicina segue na frente, com 5.049 inscritos, seguido por Psicologia (904), Direito Matutino (672), Medicina Veterinária (619) e Ciências da Computação (581).



