Protetora de Mandaguari pede ajuda para custear cirurgia de gato

Uma protetora de animais da cidade de Mandaguari está mobilizando as redes sociais para conseguir custear a cirurgia de um gato que foi resgatado das ruas. O animal foi encontrado nesta terça-feira (30), com os olhos extremamente machucados.

De acordo com Jamili Jamal, um dos olhos do gatinho foi completamente comido por bichos, e o outro precisará ser retirado em uma cirurgia de emergência de alto risco. Apenas o procedimento cirúrgico ficará em R$ 900, com medicamentos e outros custos, a conta já está em R$ 1.274,00.

A médica veterinária, responsável pela cirurgia, afirmou que a remoção do olho restante é de risco, porque o animal está fraco e há chances de a infecção atingir a corrente sanguínea. A cirurgia está prevista para acontecer na tarde desta quarta-feira (31/5), e a protetora precisa do valor até lá.

Aqueles que puderem ajudar com os custos, Jamili Jamal está recebendo os valores através de transferência, no PIX 43 998214713 (Nubank). Conforme a protetora, o gatinho já possui um lar temporário após o procedimento cirúrgico.

Veja os custos da clínica veterinária:

Foto por Arquivo pessoal

