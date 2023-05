Protesto de indígenas bloqueia a rodovia PR-445, em Londrina

Na tarde desta terça-feira (30), indígenas se reuniram na rodovia PR-445, no município de Londrina, no Norte do Paraná, para protestar contra o PL 490. Motoristas que tentaram passar pelo quilômetro 27 relataram que o tráfego estava completamente interditado, devido a pneus e pedaços de madeira queimados.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada e, juntamente com viaturas do 5º Batalhão de Polícia Militar e da Guarda Municipal, acompanha a manifestação do grupo. De acordo com as autoridades, a previsão de término será apenas após entrevista com a imprensa.

Nesta terça (30), em todo o Brasil, indígenas se mobilizam em oposição ao Projeto de Lei 490, do ano de 2007, que teve sua urgência aprovada na última quarta-feira (24/5), e pode ser votado a qualquer momento pela Câmara dos Deputados.

Também conhecido como Marco Temporal, esse projeto tem o potencial de afetar diretamente a demarcação de terras indígenas. Dessa forma, os protestos em todo o território nacional têm como objetivo chamar atenção para os impactos negativos que o PL 490 poderá causar às comunidades indígenas.

Os protestantes argumentam que a proposta do Marco Temporal limita a demarcação de terras apenas às áreas que estavam ocupadas pelos indígenas na data da promulgação da Constituição Federal de 1988. Esse fato pode resultar na exclusão de diversas comunidades indígenas, que lutam há anos pela demarcação de seus territórios tradicionais.

