Prótese da perna de motociclista 'voa' após acidente em Sarandi; vídeo

Um motociclista foi vítima de acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (3), em Sarandi, no noroeste do Paraná. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o jovem foi atingido por um carro, e a prótese que ele usava na perna é arremessada com a força da batida.

O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Vereador José Fernandes com a Rua Rui Barbosa. Nas imagens é possível ver que o veículo atinge a lateral da motocicleta. Com o impacto, a vítima cai na via e a prótese é arremessada para longe. Assista no final da matéria.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou o rapaz ao hospital com ferimentos moderados. A Polícia Militar (PM) também atendeu à ocorrência e registrou o boletim de ocorrência.

Veja:





*Com informações GMC Online.

