Proprietário rural tem prejuízo de R$ 150 mil após furto de gado no PR

Todos os animais possuem as marcas VRM e FAM

Dois proprietários rurais tiveram um prejuízo de aproximadamente R$ 150 mil, depois que criminosos invadiram uma fazenda, localizada no município de Cândido de Abreu, no Paraná, e furtaram 35 bois e seis vacas. O crime foi percebido neste domingo (14/5).

Segundo informações do Blog do Berimbau, a propriedade rural fica localizada no bairro Areião, em Cândido de Abreu, mas as vítimas são moradoras da cidade de Ivaiporã. Os animais furtados seriam da raça nelore, de cor branca, e também há alguns de outras cores. Todas as cabeças de gado possuem as marcas VRM e FAM.

Francisco Mendonça e seu filho, Vanderlei Mendonça, seriam os proprietários dos animais, ainda conforme o portal do Berimbau. As vítimas acionaram a Polícia Militar do Paraná (PMPR) após constatarem o furto do gado. As autoridades investigam o crime.

Os donos dos animais também pedem a ajuda da população para obter informações que possam ajudar na recuperação do gado. Qualquer denúncia pode ser repassada para a PMPR, através do 190, ou ainda pelo telefone (43) 99962-8465. Aqueles que ajudarem, poderão receber uma gratificação.

