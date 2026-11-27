Dono da propriedade não informou o motivo do corte e responderá criminalmente com base na Lei de Crimes Ambientais

Um proprietário rural de Laranjal, na região central do Paraná, foi multado em R$ 14 mil por destruir 1,91 hectare de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica. A autuação ocorreu nesta quinta-feira (26), na localidade de Chapadão, na comunidade Santa Rita Carlão, durante uma fiscalização da Polícia Militar Ambiental.

Segundo a Polícia Militar Ambiental, responsável pelo flagrante, a área afetada equivale a 19,1 mil metros quadrados — mais de dois campos de futebol — e o desmatamento ilegal foi feito por meio de destoca, procedimento que consiste na remoção ou eliminação de raízes e tocos de árvores após a derrubada. A corporação informou que a vegetação atingida estava em estágio médio de regeneração, termo usado para áreas que já haviam sido desmatadas no passado e voltavam a crescer.

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A legislação paranaense determina que o corte de árvores nativas só pode ocorrer com autorização ambiental prévia, o que não foi solicitado pelo dono da propriedade. De acordo com a polícia, o proprietário, cuja identidade não foi divulgada, não informou o motivo para a derrubada das árvores e será investigado criminalmente no âmbito da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998), que estabelece sanções que podem incluir prisão para quem destrói ou danifica florestas nativas e vegetação em estágio médio ou avançado de regeneração da Mata Atlântica.

Conforme as normas do Instituto Água e Terra (IAT), ligado ao governo estadual, o corte de espécies exóticas — como pinus, eucalipto, uva-do-Japão e cinamomo — não exige autorização prévia, exceto quando as árvores ficam em áreas de preservação permanente. Já a supressão de espécies nativas, como a araucária, exige licença ambiental prévia independentemente do local onde estiverem.

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A Polícia Militar Ambiental orienta que denúncias anônimas sobre desmatamento ou outras infrações ambientais podem ser feitas pelo telefone 181, do Disque-Denúncia.