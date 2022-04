Da Redação

Proprietário de pizzaria é morto a tiros dentro de casa

Um homicídio foi registrado na manhã desta quinta-feira (14) em Maringá, Paraná. De acordo com as informações da Polícia Civil (PC), o proprietário de uma pizzaria foi morto a tiros dentro de sua própria residência, no Jardim Liberdade.

Os familiares informaram que atiradores chegaram a pé no local e entraram na casa. A vítima, que foi identificada como Anderson Luiz da Silva, de 40 anos, não estava sozinha na moradia. A esposa dele e a filha também estavam no local.

Os criminosos foram até um quarto e dispararam várias vezes. O homem morreu ainda no local. Logo após o crime, os indivíduos fugiram.

A família informou ainda que a vítima não estava sofrendo ameaças. Anderson deixa a esposa e três filhos.

As autoridades estão investigando o caso.