Promessa antiga, duplicação entre Guarapuava e Pitanga sai do papel

A duplicação foi confirmada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior

A duplicação da ligação entre Guarapuava e Pitanga foi confirmada nesta terça-feira (07) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, como parte do pacote bilionário de obras em todo o Estado. As obras devem ser licitadas neste ano em dois lotes e vão garantir mais segurança, conforto e desenvolvimento econômico para a região central do Paraná.

Prevista para ser iniciada no primeiro semestre, a duplicação da PRC-466 vai melhorar o trânsito entre as duas cidades da região central do Paraná. O projeto vai receber cerca de R$ 409 milhões em investimentos, o segundo maior do pacote, e prevê a melhoria de 83,8 quilômetros da rodovia, divididos em dois lotes.

O primeiro trecho, de 44,5 quilômetros, prevê o início da duplicação na PR-460 entre o norte de Pitanga e o perímetro urbano de Turvo. Já o segundo lote, com 38,3 quilômetros de extensão, vai de Turvo até o trecho já duplicado em Guarapuava. As intervenções contemplam ainda vias marginais e intersecções, separando o tráfego local e de longa distância.

Essas obras se complementam a outras importantes intervenções previstas para a região, no chamado eixo central de rodovias, que vai aumentar a capacidade das rodovias que ligam Guarapuava e Campo Mourão e Guarapuava e Mauá da Serra. Também estão em andamento a duplicação da BR-277, em Guarapuava, pavimentação entre Mato Rico e Pitanga e obras de acesso ao parque industrial de Pitanga.





Pontes e viadutos

Do pacote de obras anunciado pelo governador, também se destaca o investimento de R$ 120 milhões para revitalizar 195 pontes, viadutos, passarelas, galerias e pontilhões de rodovias estaduais em todas as regiões do Paraná, a maior intervenção estrutural nas chamadas Obras de Arte Especiais (OAEs) da história do Estado.

Na região Centro-Sul, nos Campos Gerais e no Centro do Estado, 37 obras já foram licitadas e vão receber R$ 12 milhões em investimentos, atendendo as regiões de Ponta Grossa, Castro, Irati e Guarapuava.

Somente na região central, oito estruturas passarão por reformas: as pontes Rio Pinhão, na PR-170, no limite entre Guarapuava e Pinhão; do Rio Carazinho, na PRC-466, em Boa Ventura de São Roque; Rio das Cobras, na PR-473; em Nova Laranjeiras; Rio das Cobras II, também em Nova Laranjeiras; Rio Despedida, na PR-473, em Espigão Alto do Iguaçu; Rio Muquilão, na PRC-487, no limite entre Nova Tebas e Iretama; Rio Xagu, na PRC-158, em Rio Bonito do Iguaçu; e a Trincheira Ferrovia, na PR-364, em Guarapuava.

