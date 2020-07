Prolongamento da “Nova Ucrânia” é liberado para o trânsito

Continua após publicidade

Com a implantação da sinalização horizontal de trânsito, a Prefeitura de Apucarana concluiu as obras de prolongamento da Rua Nova Ucrânia. O investimento, que absorveu recursos da ordem de R$1.321.659,21, via Banco Fomento Paraná, cria uma nova ligação da cidade através da região do Bairro Igrejinha com o Contorno Sul de Apucarana. “Esta é mais uma obra com a marca da gestão Beto Preto, planejada para fomentar o desenvolvimento da cidade e, assim como acontece com a reconstrução da rua Cristiano Kussmaul, está alinhada com a duplicação do Contorno Sul”, pontua o prefeito Júnior da Femac.

A melhoria envolveu alargamento e urbanização de um trecho de 970 metros lineares ainda não pavimentado entre a torre de telefonia do Jardim Catuaí, passando pela subestação da Copel até o contorno. “Apesar de reaberta ao tráfego de veículos, a ligação definitiva à rodovia depende da conclusão do viaduto junto à subestação. Obra que está sendo executada pela CCR Rodonorte dentro do projeto de duplicação e que tem previsão de ser finalizada em novembro deste ano”, comunica o prefeito.

Júnior lembra que o primeiro desafio para a realização do prolongamento da via foi a realocação de cerca de 30 postes da rede de energia. “Esta medida, que contou com a participação da Copel, possibilitou o alargamento da rua que agora tem 12 metros de largura. A mesma dimensão da Avenida Curitiba, com drenagem, meio-fio, bocas de lobo, pavimentação e calçada com acessibilidade”, detalha o prefeito Júnior da Femac.

Remodelada, a “Nova Ucrânia” melhoria a mobilidade urbana e abre ainda novas áreas para crescimento da cidade. Um dos investimentos já atraídos é no setor imobiliário, através da Imobiliária e Construtora Refúgio, que pertence ao Grupo Têxtil Apucarana. “Com a modernização da rua decidimos implantar um condomínio residencial numa área de 25 alqueires, que contará com mil lotes e com uma ampla área de lazer”, anunciou Felipe Alexandre Felipe Neto, um dos diretores-proprietários da construtora.

Executada pela empreiteira de Mão-de-Obra Bueno Ltda, de Jandaia do Sul, vencedora da licitação, a remodelação do trecho de 970 metros de extensão da Rua Nova Ucrânia envolveu obras de drenagem, galerias (1.224 metros lineares), calçadas (3.400 m²), rampas de acessibilidade e sinalização de trânsito horizontal e vertical. “Uma obra estruturante, viabilizada através do empenho do ex-prefeito e atual secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, com recursos do Governo Ratinho Júnior e que representa o momento de união vivido pela cidade, mostrando o que Apucarana é capaz de fazer quando há planejamento e gestão séria. Apucarana unida é forte”, frisa o prefeito Júnior da Femac.

Com a finalização das obras de engenharia, a prefeitura dará início nos próximos dias à instalação do novo sistema de iluminação. “Por determinação do prefeito serão instaladas “super lâmpadas” de tecnologia LED com potência de 190 watts, proporcionando a esta nova entrada da cidade uma iluminação robusta e eficiente”, informa Lafayete dos Santos Luz, diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan). De acordo com ele, o investimento está dentro da nova etapa de modernização do parque de iluminação pública, que absorve recursos na ordem de R$2,6 milhões, com verba específica oriunda da Contribuição de custeio da iluminação pública (Cosip), e que vem atendendo a diversos bairros de Apucarana.

