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EDUCAÇÃO

Projeto de escola do do Paraná é destaque do MEC

Iniciativa foi selecionada entre mais de mil projetos e servirá de modelo para outras redes de ensino no Brasil

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 10:59:16 Editado em 28.05.2026, 10:59:11
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Projeto de escola do do Paraná é destaque do MEC
Autor Escola de Guaratuba vira referência nacional em educação integral - Foto: PMG

A Escola Municipal Máximo Jamur, localizada em Guaratuba, obteve reconhecimento nacional ao ser classificada pelo Ministério da Educação (MEC) entre as melhores experiências de educação integral do Brasil.

O resultado, divulgado nesta semana, integra o Edital de Experiências Inspiradoras de Gestão e de Projetos Pedagógicos de Educação Integral em Tempo Integral, consolidando a instituição paranaense como referência no setor.

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A unidade de ensino foi selecionada graças ao projeto “Escola, Território e Culturas”, que atende estudantes desde o berçário até o 5º ano do Ensino Fundamental.

A proposta pedagógica se destaca por conectar o aprendizado à realidade da comunidade, desenvolvendo temas trimestrais que abordam a identidade regional, a valorização da cultura caiçara, a preservação do meio ambiente, além da inclusão e da diversidade.

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A iniciativa de Guaratuba está entre as 1.081 práticas de diversas regiões do país escolhidas pela Secretaria de Educação Básica do MEC, em uma parceria técnica com a Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Todas as experiências selecionadas serão apresentadas no segundo semestre deste ano, com o objetivo de servir como modelo e inspiração para a criação e o aprimoramento de políticas de ensino integral em outras redes públicas brasileiras.

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O reconhecimento às escolas vai ao encontro das diretrizes do programa Escola em Tempo Integral do governo federal.

A política pública busca ampliar a jornada dos estudantes para, no mínimo, sete horas diárias ou 35 horas semanais, priorizando o atendimento a alunos em situação de maior vulnerabilidade social e garantindo apoio técnico e financeiro aos municípios e estados participantes.

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Cultura Caiçara EDUCAÇÃO INTEGRAL Escola Municipal Máximo Jamur Guaratuba inclusão e diversidade Políticas Públicas Educacionais
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