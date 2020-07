Projeto da Procuradoria da Mulher da Assembleia é selecionado

Continua após publicidade

O Protocolo Unificado de Atenção à Mulher, lançado em março deste ano pela Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa do Paraná, foi um dos projetos selecionados para concorrer ao 17º Prêmio Innovare, uma das maiores e mais prestigiadas iniciativas nacionais para o reconhecimento de boas práticas que contribuem com o aprimoramento da justiça no país. O projeto foi idealizado pela procuradora, deputada estadual Cristina Silvestri.

“Nosso protocolo foi um dos selecionados pelo seu papel inovador: é o primeiro documento do Brasil que se propõe a padronizar a criação de Procuradorias da Mulher nos municípios, além de servir como um instrumento normativo para alinhamento do trabalho legislativo em todo o Estado na luta pelos direitos femininos e, também, um mapeamento detalhado da violência”, explica, lembrando que o projeto concorre na categoria Justiça e Cidadania.

Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSDB), a indicação o fato de o projeto da Procuradoria da Mulher ter sido selecionado é um grande reconhecimento do trabalho que o legislativo paranaense tem feito em defesa dos direitos das mulheres. “Há pouco mais de um ano a Mesa Executiva decidiu implantar a Procuradoria da Mulher aqui no Paraná, o que conseguimos efetivar em julho de 2019”, lembrou. “A Procuradoria da Mulher é um importante canal para a defesa dos direitos da mulher e em onze meses de atuação já conseguiu grandes conquistas, e a indicação ao Prêmio Innovare é um grande reconhecimento do trabalho que está sendo realizado em defesa dos direitos das mulheres pela Assembleia do Paraná”, disse.

O Protocolo Unificado foi selecionado entre mais de 640 projetos indicados à premiação. Seu lançamento, realizado pouco antes da pandemia, contou com solenidade na Assembleia Legislativa com a presença de autoridades do Judiciário e do Direito, além de vereadoras e procuradoras da mulher de diversos municípios. O projeto teve o apoio de todas as deputadas da bancada feminina e, também, da mesa diretora da Casa.

“Só essa seleção, para nós, já é um grande reconhecimento. Mostra que estamos no caminho certo mesmo em pouco tempo de trabalho. O apoio de deputadas e deputados, além de diversos diretores da Assembleia, foi fundamental para que o protocolo fosse lançado da melhor forma possível”, finaliza Cristina, fazendo menção ao fato de que, no dia 2 de julho, a Procuradoria da Mulher da Assembleia completará um ano de existência.