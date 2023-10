Projeto BRDE Labs é finalista do Prêmio Enap; saiba em qual categoria

O BRDE Labs do Paraná, programa de inovação aberta realizado pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, é um dos finalistas da 27ª edição do Prêmio Enap, promovido pela Escola Nacional de Administração Pública. O programa do BRDE é finalista na categoria Inovação Ambiental.

O programa conecta grandes empresas (âncoras) a startups para acelerar a inovação e gerar negócios. No Prêmio Enap, o Labs concorreu com o tema proposto, ano passado, que tratava sobre soluções em ESG (traduzido como boas práticas em Meio Ambiente, Social e Governança). Naquela edição, o BRDE participou pela primeira vez como uma empresa âncora.

Além disso, o banco se tornou um case pioneiro ao contratar startups integrantes do programa, a partir da sanção da Lei Complementar nº 182, conhecida como “Marco Legal das Startups”, que permite esse vínculo entre um órgão público e startups.

A próxima fase do Enap, prevista para novembro, terá a avaliação final e escolha do público. Os prêmios concedidos são certificados individuais de premiação para todos os integrantes da equipe executora; direito ao uso do Selo Inovação nos materiais de divulgação impressa ou eletrônica das iniciativas premiadas; inclusão no Repositório Institucional da Enap, compondo a base de conhecimento de iniciativas inovadoras e possibilidade de participação na equipe executora em cursos, eventos ou missões técnicas, nacionais ou internacionais, até um ano após a premiação.

“O BRDE Labs promove o desenvolvimento do ambiente de inovação na região Sul do Brasil. Ele acontece em ciclos anuais, sempre apresentando uma temática diferente, com o intuito de criar conexões entre startups e empresas e gerar negócios”, explica o diretor financeiro do BRDE, Wilson Bley Lipski. “Estar entre os finalistas do prêmio Enap ratifica o crescimento do programa e sua credibilidade a cada edição”, completa o diretor administrativo do BRDE, João Biral Júnior.

Para a gerente de Planejamento do banco, Lisiane Astarita de Limas, também uma das coordenadoras do BRDE Labs no Paraná, a indicação já é um importante reconhecimento para todo time do BRDE pelo envolvimento em trazer inovação e sustentabilidade para a região de atuação.

EDIÇÕES

O BRDE Labs no Paraná está em sua quarta edição. Esse ano, com tem como tema Inovação Verde e de Equidade, com 10 empresas participantes, 185 startups inscritas, sendo 77 delas selecionadas para os pitches, 18 em imersão e 10 no processo de aceleração, denominado Jornada de Desenvolvimento.

A final do programa de 2023 está prevista para dezembro com evento de apresentação das soluções relativas ao tema. O Labs do Paraná tem apoio da Hotmilk PUC-PR e Ancham (Câmara Americana de Comércio).

CONTRATAÇÃO STARTUPS

A contratação de startups pelo BRDE tem sido exemplo nacional de modelo inovador, por meio da sanção da Lei Complementar nº 182, conhecida como “Marco Legal das Startups”, que empresas públicas pudessem contratar startups para trabalhos em conjunto. A iniciativa do banco foi apresentada como case de sucesso no Seminário Jurídico da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE).

“Cálculo e compensação da emissão de gases de efeito estufa” e o de “Monitoramento do risco climático de projetos financiados” foram as propostas apresentadas pelas startups AKVO e Sipremo, respectivamente, enquanto a Sustain, de Curitiba, desenvolve um sistema online de gestão de desempenho com foco em Sustentabilidade e ESG.

