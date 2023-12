Projeto apoiado pelo BRDE ajuda a recuperar dependentes químicos

Por meio de incentivos fiscais, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) apoiou o projeto de inclusão digital do Cerene - Centro de Recuperação Nova Esperança, da Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba, ao longo de 2023. A organização atua para reabilitação de dependentes de álcool e outras drogas e busca reinserir as pessoas na sociedade, dando a elas oportunidades de educação, lazer, tratamento psicológico, atendimento médico e até mesmo de empreendedorismo.

Acessando o portal do BRDE, a instituição se habilitou para os incentivos fiscais, requerendo recursos via Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Com os recursos repassados, foi criada uma sala de informática na sede da ONG, onde os residentes recebem aulas e aprendem a mexer em computadores.

Serão ministradas aulas de informática básica e intermediária para até 30 adolescentes num período de 12 meses, duas vezes por semana. Também serão adquiridos equipamentos de informática como computadores completos, Smart TV 60, impressora e estabilizador. Um professor de informática será contratado dar aulas e um voluntário do Cerene atuará como monitor.

O próximo objetivo da entidade é finalizar as obras da cancha de areia, a fim de dar mais opções de lazer e esporte para seus residentes e já em janeiro, realizar um campeonato de beach tennis no novo espaço. Além disso, o centro também deseja fazer melhorias nos espaços de lazer destinados aos adolescentes acolhidos, como a cobertura da área e também a perfuração de um poço artesiano. Ainda no médio prazo, a meta é iniciar um curso de marcenaria, sendo mais uma atividade disponível para quem vive no espaço.

Fundado em 1989, na cidade de Blumenau (SC), o Cerene surgiu dentro da Missão Evangélica União Cristã. Atualmente, além da Lapa, a ONG também está em Palhoça, São Bento do Sul e Ituporanga, todas em Santa Catarina. Atualmente há 34 vagas para adultos e oito para adolescentes.

“Alguns deles nunca tiveram acesso aos ensinamentos básicos para o uso de um computador, e isso só foi possível graças ao BRDE. Tem sido muito gratificante essa experiência”, explica Paulo Parnoff, coordenador do Cerene na Lapa. “Aqui sempre priorizamos projetos que possam trazer um melhor ambiente para nossos residentes”.

Segundo o diretor-financeiro do BRDE, Wilson Bley Lipski, esse é o propósito do banco: provocar transformação social. "Esse é um projeto de resgate da humanização", afirmou.

APOIO COM INCENTIVOS – Em 2023, o banco fará um aporte de R$ 5,9 milhões para apoiar cerca de 150 projetos nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina (regiões de sua atuação). Eles beneficiarão públicos de todas as idades com ações de assistência social, educação, cultura, esporte e saúde. Nos últimos cinco anos, o montante aplicado pelo BRDE na região Sul, nessa área, já ultrapassa a marca de R$ 22,8 milhões.

Todos os anos, o banco recebe inscrições, exclusivamente em meio eletrônico, de projetos que já tiveram aprovação oficial para captar recursos por meio dos seguintes mecanismos: Lei Federal de Incentivo à Cultura/Lei do Audiovisual, Lei Federal de Incentivo ao Esporte, Fundo da Infância e da Adolescência, Fundo Nacional do Idoso, Pronon e Pronas.

“Uma sociedade funciona melhor em rede, com conexões entre entidades, governos e pessoas. Estimular o desenvolvimento da região Sul e apoiar projetos sociais são práticas que ajudam a dar mais visibilidade para questões fundamentais da nossa sociedade”, destacou o diretor administrativo do BRDE, João Biral Junior.

