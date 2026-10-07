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Programa Nota Paraná sorteia R$ 5 milhões em prêmios nesta quinta-feira

Sorteio deste mês leva em consideração as notas fiscais emitidas no último mês de junho

Escrito por Da Redação
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Programa Nota Paraná sorteia R$ 5 milhões em prêmios nesta quinta-feira
Autor O sorteio deste mês leva em consideração as notas fiscais emitidas no último mês de junho - Foto: AEN

O programa Nota Paraná fará o sorteio de outubro nesta quinta-feira (08), entregando R$ 5 milhões em prêmios para consumidores que informaram o CPF em suas notas fiscais e entidades sociais. Com prêmios que variam de R$ 50 a R$ 100 mil, serão mais de 43 mil paranaenses contemplados, além de outras 20 mil prêmios para instituições.

-LEIA MAIS: Aposta do Paraná acerta a quina da Mega-Sena e fatura mais de R$ 100 mil

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O sorteio deste mês leva em consideração as notas fiscais emitidas no último mês de junho. Para o período, foram gerados mais de 31,58 milhões de bilhetes. Ao todo, são exatos 3.369.167 consumidores participando da premiação.

De acordo com o regulamento do programa de cidadania fiscal do Paraná, a primeira compra feita por um CPF no mês, independente do valor, gera um bilhete para participar do sorteio. A partir disso, um novo bilhete é gerado a cada R$ 200 em compras. Assim, quanto mais o cidadão pede a identificação em suas notas fiscais, maiores são as chances de ganhar.

Os dois principais prêmios do sorteio deste mês de outubro serão de R$ 50 mil e R$ 100 mil. Também serão distribuídos 100 prêmios de R$ 1.000, 8 mil de R$ 100 e mais 35 mil de R$ 50 — totalizando R$ 2,8 milhões em prêmios para pessoas físicas.

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Já para as entidades sociais, são 20.040 prêmios que variam de R$ 100 a R$ 5.000. São 1.621 instituições participantes que vão concorrer com 4.062.069 bilhetes gerados no período.

Os participantes podem conferir o resultado diretamente pelo aplicativo Nota Paraná no fim da tarde de quinta-feira.

COMO PARTICIPAR – Ao fazer compras em estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Isso permite acumular créditos de ICMS, que podem ser transferidos para a conta bancária do participante.

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Para isso, os consumidores devem acessar o site do Nota Paraná ou baixar o aplicativo em dispositivos Android e iOS. Basta fazer o cadastro para receber os bilhetes e concorrer aos sorteios mensais. Além disso, o programa de consciência fiscal também devolve créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em valores que podem ser transferidos diretamente para a conta corrente do cidadão.

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consumo consciente CPF ICMS nota paraná prêmios sorteio
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