Programa Ganhando o Mundo abre inscrições para intercâmbio; veja

A nova edição do programa de intercâmbio Ganhando o Mundo, com destino para a França, tem inscrições abertas a partir desta quarta-feira (15). Elas vão até o dia 5 de março por meio da Área do Aluno. Desta vez, o programa do Governo do Estado funcionará em regime de reciprocidade: 40 estudantes franceses virão ao Paraná e, em seguida, 40 alunos paranaenses irão para o país europeu. Assim, os estudantes poderão conviver em ambos os países.

Podem se inscrever os alunos que estão cursando a 2ª série do ensino médio em 2023 em cinco colégios estaduais que oferecem Celem (Centro de Línguas Estrangeiras Modernas) de francês. São eles: Colégio Estadual do Paraná (Curitiba), Colégio Estadual Julia Wanderley (Curitiba), Colégio Estadual Ana Vanda Bassara (Guarapuava), Colégio Estadual Vicente Rijo (Londrina) e Colégio Estadual Dr. Gastão Vidigal (Maringá).

As famílias dos estudantes paranaenses selecionados receberão os alunos franceses – que chegarão ao Paraná a partir da segunda quinzena de maio – e ficarão responsáveis por seus gastos essenciais, como alimentação, transporte para a escola e Internet.

Depois, em setembro, os estudantes paranaenses embarcam para a França, onde serão hospedados pelas famílias dos alunos franceses que foram recebidos em suas casas no Brasil. A família anfitriã francesa também arcará com os gastos essenciais do estudante brasileiro.

A duração do intercâmbio no país europeu será de seis semanas, período em que os estudantes paranaenses receberão uma ajuda de custo de R$ 2.400 da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR).

"Estamos felizes com a expectativa de receber 40 estudantes franceses, que vão conhecer a educação pública do Paraná. Já em setembro, nossos alunos paranaenses vão estudar nas escolas francesas, ganhar novas perspectivas e expandir seus conhecimentos", diz o secretário da Educação, professor Roni Miranda.

PARTICIPAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

Para se inscrever, além de cursar a 2ª série do ensino médio em uma das cinco escolas indicadas, o estudante também precisa ter cursado do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e a 1ª série do ensino médio em uma escola da rede pública estadual do Paraná.

Outros critérios de participação são ter no mínimo 14 e no máximo 17 anos e seis meses de idade na data de embarque (até setembro de 2023), ter médias anuais a partir de 7,0 em 2022 em todas as disciplinas da FGB (Formação Geral Básica) e ter frequência a partir de 85%.

Os estudantes que cumprirem todos os requisitos citados serão classificados de acordo com a soma das médias anuais de todas as disciplinas da FGB cursadas em 2022.

VAGAS POR COLÉGIO

As cinco instituições de ensino participantes têm limite de vagas para os intercambistas, proporcional ao número de matrículas. São 12 vagas para o Colégio Estadual do Paraná (CEP), seis para o Colégio Estadual Julia Wanderley, seis para o Colégio Estadual Ana Vanda Bassara, oito para o Colégio Estadual Vicente Rijo e oito para o Colégio Estadual Dr. Gastão Vidigal.

Serão selecionados para o programa os estudantes com as maiores médias, classificados dentro das vagas disponíveis para o seu colégio. A classificação provisória e o resultado final serão divulgados a partir dos dias 16 e 22 de março, respectivamente, no site da Seed-PR e no Diário Oficial do Estado do Paraná.

INTERCÂMBIO

Os intercambistas estudarão na França na modalidade equivalente ao ensino médio, em instituições de ensino indicadas pela Seed. Antes de embarcar, eles farão um curso de francês oferecido pela pasta.

O objetivo do programa é possibilitar a ampliação do repertório cultural e acadêmico dos alunos, além do desenvolvimento da autonomia e o aperfeiçoamento de outro idioma. Ao retornar, os participantes se tornam embaixadores do programa, compartilhando a experiência com a rede estadual de ensino por meio de diversas atividades.

O investimento total no Ganhando o Mundo – França será de R$ 830 mil. A Seed-PR será responsável pelos custos dos estudantes paranaenses com passagens aéreas, emissão de passaportes e vistos, além dos valores relativos ao deslocamento para a emissão e retirada dos passaportes e vistos, entrevistas para emissão dos vistos e reuniões de orientação agendadas pela coordenação do programa.

O estudante paranaense que fizer o intercâmbio receberá três bolsas no valor de R$ 800. A primeira (bolsa instalação) estará disponível antes do embarque e será destinada para cobrir as despesas iniciais. As outras duas (de manutenção) serão repassadas ao decorrer do intercâmbio. Os participantes também terão seguro de viagem e de saúde durante o período que estiverem residindo na França.

OUTROS PROGRAMAS COM INSCRIÇÕES ABERTAS

O programa de intercâmbio Ganhando o Mundo, do Governo do Estado, tem outros dois editais com inscrições abertas. Em janeiro foi lançada a edição voltada aos professores e pedagogos da rede estadual de ensino do Paraná, com embarque previsto para setembro deste ano. Os destinos são Finlândia e Canadá, onde os candidatos selecionados terão uma experiência de até quatro semanas de formação continuada em uma instituição de ensino superior. As inscrições vão até o dia 26 de fevereiro.

Já a nova edição para alunos de língua inglesa, depois das estreias no Canadá e Nova Zelândia na primeira gestão, alcançará mil alunos. Eles vão em 2024 para Austrália, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Nova Zelândia. Os estudantes aptos a participarem são os que estão cursando o 9° ano do Ensino Fundamental em 2022.

