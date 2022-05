Programa Cinema na Praça é retomado em Ivaiporã

Da Redação

As praças do Estado do Paraná voltarão a se transformar em cinema em 30 municípios, entre os meses de maio e julho, após paralisação devido à pandemia de Covid-19. A cidade de Ivaiporã, neste sábado (28), receberá o Cinema na Praça, uma iniciativa do Governo do Paraná com apoio da Renault do Brasil e da Motion Picture Association – MPA.

O programa propõe levar diversão e cultura para diferentes cidades do Estado que não possuem cinemas de rua, nem em centros comerciais. A reestreia contará com a apresentação do filme "Patrulha Canina", animação infantil. As sessões são gratuitas, com início às 19 horas e 21 horas. Serão, ao todo, 60 exibições.

Para o governador Carlos Massa Ratinho Junior, um dos objetivos da proposta é descentralizar a cultura, proporcionando que uma parcela cada vez maior da população tenha acesso a este tipo de atividade. “O Cinema na Praça é mais uma iniciativa para levar cultura, arte e diversão para as cidades onde a população não tem essa estrutura. Movimenta as cidades e mexe com as pessoas, especialmente com as crianças do Paraná”, afirmou.

Atualmente, de acordo com a Agência Nacional do Cinema (Ancine), o Paraná tem 224 salas de exibição concentradas em 32 municípios, por isso a opção do programa em atender aqueles municípios menos populosos. Para o cinema itinerante, a tela para exibição do filme é um painel de LED, de 7,6 metros por 2,5 metros, levado por uma carreta até a praça da cidade, onde cerca de 400 cadeiras completam a estrutura à espera da população.

“É um projeto que nos emociona bastante. Em 2019 passamos por 34 municípios do Paraná e agora vamos retomar em 30 cidades. Daquela vez, tivemos uma adesão muito grande das famílias, de crianças a idosos, muitos deles da zona rural, que não têm acesso a um cinema, e isso emociona", disse Elaine Pereira Almeida, coordenadora estadual do projeto.

O filme que será apresentado é "Patrulha Canina". O enredo infantil conta a história de Ryder e seus amigos, um grupo de cachorros, que, usando muita tecnologia, precisa combater Humdinger, salvando os moradores da Baía da Aventura. Chase, Marshall, Skye, Ryder e Rubble são os protagonistas dessa aventura.

Confira a programação do Cinema na Praça:

IVAIPORÃ: 28 de maio

MANOEL RIBAS: 29 de maio

CÂNDIDO DE ABREU: 31 de maio

ORTIGUEIRA: 01 de junho

CURIÚVA: 02 de junho

IBAITI: 03 de junho

BANDEIRANTES: 04 de junho

IBIPORÃ: 05 de junho

ALVORADA DO SUL: 07de junho

CENTENÁRIO DO SUL: 08 de junho

ITAGUAJÉ: 09 de junho

PARANACITY: 10 de junho

TERRA RICA:11 de junho

DIAMANTE DO NORTE: 12 de junho

LOANDA: 14 de junho

PORTO RICO: 15 de junho

ICARAÍMA: 16 de junho

RONDON: 17 de junho

JUSSARA: 18 de junho

FLORAÍ: 19 de junho

ALTÔNIA: 21 de junho

ASSIS CHATEAUBRIAND: 22 de junho

UBIRATÃ: 23 de junho

CAMPINA DA LAGOA: 24 de junho

RONCADOR: 25 de junho

FOZ DO JORDÃO: 26 de junho

PRUDENTÓPOLIS: 28 de junho

MALLET: 29 de junho

IRATI: 30 de junho

IMBITUVA: 01 de julho





Fonte: Agência Nacional de Notícias.