Programa Centelha Paraná será lançado nesta segunda-feira

Continua após publicidade

Acontece nesta segunda-feira (15) o lançamento do Programa Centelha Paraná, de apoio a empreendimentos inovadores. A organização do programa no Estado e o lançamento serão feitos pelo governo estadual, por meio da Fundação Araucária, da Superintendência de Inovação e da Ciência e Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; do Sebrae e do Senai.

O lançamento será em evento online, a partir das 14h30 e a solenidade também será transmitida por meio do YouTube. O link será publicado 15 minutos antes do evento começar, no site da Araucária: www.fappr.pr.gov.br.O Centelha Paraná contará com recursos de totais de R$ 1,65 milhão, sendo R$ 1,10 milhão provenientes da Finep e R$ 555 mil de contrapartida do Estado. O programa irá oferecer recursos financeiros de até R$ 60 mil por projeto contemplado. A meta é apoiar até 30 novos empreendimentos inovadores

PROGRAMA – O Centelha Paraná visa estimular a criação de empreendimentos inovadores e disseminar a cultura empreendedora no Brasil. O programa oferece capacitação, recursos financeiros e suporte para transformar ideias em negócios de sucesso.

O programa é promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e pela Financiadora Inovação e Pesquisa (Finep), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), e operada pela Fundação Certi. No Paraná o programa é executado pela Fundação Araucária, no escopo do Novo Arranjo de Pesquisa e Inovação Startup Life.

DESIGN INOVADOR - Na mesma solenidade também será lançado o edital Design Inovador. Esse programa faz parte da construção estrutural de Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação no Paraná (Napi), que está sendo aplicada pela Fundação Araucária, para aproximar a comunidade científica das instituições do ensino superior ao setor comercial e industrial.

Objetivo é fomentar a produção de soluções, por meio de serviços e produtos inovadores que possam ser disponibilizados à sociedade, através de modelos de negócio. Destina-se a apoiar projetos de até R$ 200 mil, sendo o valor global de até R$ 600 mil.