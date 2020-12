Profissional da saúde é diagnosticada com Covid-19 pela 2ª vez - TNOnline

Continua após publicidade

Em Cascavel, uma profissional da área da saúde que atua na rede pública municipal testou positivo para a Covid-19 pela segunda vez desde o início da pandemia. Em ambos os casos foi realizado o exame RT-PCR, um teste que avalia se a pessoa está com Sars-Cov2, é feito a coleta de secreção do nariz e é analisado se a pessoa está com o vírus que causa a Covid-19 no momento do teste.

A técnica de enfermagem alerta que é necessário manter todos os cuidados sempre, mesmo que a pessoa já tenha diagnosticado positivo no passado.

No mês de junho, a mulher relata que teve dores no corpo e cansaço anormal. Não houve sintomas gripais, porém ela teve a indicação do exame, que testou positivo para a doença.

Há alguns dias novamente, ela teve sintomas gripais, mas, desta vez, mais fortes.

“Como eu trabalho na UPA Brasília e estava com muitos sintomas fiz novamente o exame e não achava que daria coronavírus, foi pedido por desencargo, mas deu positivo”



A mulher que atua na linha de frente contra a doença relatou que no intervalo entre os dois exames, chegou a realizar o teste mais uma vez quando a mãe foi contaminada e, na situação, o exame apontou resultado negativo.

“Entre os meus colegas era um assunto que a gente sempre discute, se é possível pegar duas vezes. O que fica claro é que se trata de uma doença muito nova, ainda temos muito a saber sobre ela, então é preciso manter os cuidados. Nós que estamos na saúde vimos que o vírus não parou de circular e o que vemos é um relaxamento muito grande”.



Com informações; CGN.