Profissionais do CHT são homenageadas no Dia Nacional da Saúde - TNOnline

Profissionais de saúde do Complexo Hospitalar do Trabalhador (CHT) foram homenageadas nesta quarta-feira (5) – data em que se comemora o Dia Nacional da Saúde – com a entrega de pingentes ponto de luz, como forma de reconhecimento pelo trabalho na linha de frente de combate ao coronavírus.

A homenagem foi realizada pela empresa curitibana de joias e presenteou mil mulheres que atuam nas unidades integrantes do CHT e maiores centros de atendimento à Covid-19 na capital paranaense.

“Mais de mais 80% das pessoas que atuam na saúde são mulheres. Hoje estamos entregando essas lembranças para as profissionais que atuam na pandemia. Tenho certeza que estas joias vão abrilhantar ainda mais o trabalho dedicado dessas mulheres, que atuam 24 horas por dia de forma incansável em uma doença tão difícil”, disse o diretor do CHT, Geci Labres de Souza.

Para Giovana Sutil, diretora de enfermagem do CHT, essas ações motivam os profissionais a continuar desempenhando o trabalho de salvar vidas. “Uma pequena ação para nós já é um reconhecimento muito grande do trabalho da enfermagem e de todos da saúde neste momento tão difícil. É um gesto que reflete diretamente no nosso trabalho e que nos motiva a continuar”, afirmou.

“Entendemos que essas mulheres desempenham um papel importante e valioso, ainda mais durante esta pandemia. Por isso, queremos homenageá-las como verdadeiras joias humanas, com um pingente que fique próximo ao coração, para dar mais brilho e luz a quem elas são e ao trabalho que desempenham”, frisou Guilherme Zarpellon, idealizador da ação.