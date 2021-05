Profissionais de saúde são flagradas em festa clandestina

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Na noite do último sábado (29), uma festa clandestina foi barrada por fiscais da prefeitura de Campo Mourão, na região centro-oeste do estado. O evento contou até com a presença de uma médica e uma socorrista. Ambas, que são profissionais da saúde, foram multadas.

De acordo com a prefeitura, a médica que foi encontrada na festa já havia sido autuada outras duas vezes por participar de aglomerações. Ela atua na Santa Casa do município.

O hospital se pronunciou por meio de uma nota. A instituição repudiou o caso e afirmou que a conduta das profissionais não condiz com o que o hospital orienta. Ainda segundo a Santa Casa, providências serão tomadas.

O hospital informou que a médica está afastada por 10 dias por questões epidemiológicas.

