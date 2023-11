Professores ficam feridos após reboco de teto de escola cair no PR

Quatro professores de uma escola municipal da cidade de Loanda, no noroeste do Paraná, ficaram feridos depois que o reboco do teto da instituição caiu sobre eles. O acidente aconteceu nesta terça-feira (31), no setor administrativo da Escola Municipal Professora Zuleika Peterson.

De acordo com informações, os quatro docentes precisaram ser encaminhados para um hospital. A polícia foi acionada para averiguar a situação e todo o prédio foi interditado pelas autoridades.

As aulas na Escola Zuleika Peterson foram suspensas e não aconteceram nesta quarta-feira (1º). A previsão é que os alunos e funcionários possam retornar à normalidade na segunda-feira (6/11).

