Professores de universidades do PR paralisam na próxima terça (22)

Professores da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e Universidade Estadual de Londrina (UEL) realizarão, na próxima terça-feira (22), uma paralisação. A decisão pela paralisação foi deliberada pela categoria, em com conjunto com professores de todas as universidades estaduais do Paraná.

Trabalhadores das sete universidades estaduais do Paraná também estão avaliando essa opção para reivindicar a aprovação do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS).

Segundo a Seção Sindical dos Docentes da UEM (SesdUEM), a paralisação é motivada pela recomposição salarial e pela melhoria do planos de carreira.

No mesmo dia, professores devem realizar uma manifestação em Curitiba. Um ônibus com docentes da UEM deve sair de Maringá na noite da segunda-feira (21).

