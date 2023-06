Professores de quatro universidades suspendem greve no PR; veja quais

Professores de quatro das sete universidades estaduais do Paraná anunciaram o fim da greve iniciada pela categoria há mais de 20 dias. A paralisação foi suspensa pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), em Cascavel; Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e Universidade Estadual do Centro Oeste (Unicentro), em Guarapuava.

A decisão das quatro universidades de retomar as atividades foi tomada após assembleias que aconteceram nesta semana. Por outro lado, a mobilização continua por tempo indeterminado na Universidade Estadual de Londrina (UEL), da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) de Jacarezinho e Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Portanto, o campus de Apucarana continua ainda sem aulas.

Os professores cobram reajuste de 42%. O índice seria referente aos últimos sete anos correção da inflação. A proposta do governo é de reajuste nos salários de 5,79%. O Estado, no entanto, promete retomar os estudos para implantação de um novo plano de carreira para os servidores assim que as aulas voltarem ao normal.

