Professores da UEL, Unespar e Uenp param no dia 29 de abril

Mesa diretora durante assembleia docente nesta quarta (13), na UEL

Uma assembleia geral docente realizada nesta quarta-feira (13) na Universidade Estadual de Londrina (UEL) aprovou um indicativo de paralisação no dia 29 de abril, bem como encaminhamentos para uma greve unificada dos servidores públicos estaduais.

A informação está no informe do Sindiprol/Aduel, o sindicato que representa os docentes do ensino superior público estadual de Londrina e região. A entidade representa professores da Universidade estadual de Londrina, do campus de Apucarana da Universidade Estadual do paraná (Unespar) e da Universidade Estadual do Norte do paraná (UENP), em seus campi de Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procópio.

Segundo o informe da categoria, as deliberações se deram “após discussão sobre os ataques do governo Ratinho Jr. às servidoras e aos servidores públicos, em especial à categoria docente”. Segundo o sindicato, a defasagem salarial já supera os 35% e as relações com o estado pioraram com a criação, pelo governo do estado, do grupo de trabalho para modificação das carreiras técnica e docente. A entidade alega ainda as dificuldades para viabilizar alternativas através do Legislativo ou do Judiciário para obter a reposição salarial.

Além da paralisação marcada para 29 de abril, a assembleia geral docente também aprovou a realização de outra assembleia docente, marcada para 27 de abril, já para deflagrar a paralisação e a realização de uma reunião aberta de diretoria na próxima terça-feira (19/04) “para discutir e fomentar a mobilização da categoria visando a assembleia, a paralisação e a futura construção de uma greve unificada dos servidores públicos estaduais”.