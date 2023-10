Professores da UEL aprovam greve a partir da próxima segunda-feira

Professores da Universidade Estadual de Londrina (UEL) aprovaram, nesta quarta-feira (25), a retomada da greve. Durante assembleia, a categoria decidiu pelo início da paralisação já na próxima segunda-feira (30).

A decisão foi tomada após recuo do governo estadual, que não apresentou contraproposta às reivindicações salariais. “Depois de meses, a tão esperada, protelada e negligenciada reunião para apresentação da contraproposta do governo finalmente ocorreu. Porém, desgraçadamente, o resultado veio na contramão do que vinha sendo anunciado por representantes do próprio governo”, diz a nota do Comando Estadual de Greve dos Docentes das Universidades Estaduais do Paraná.

Segundo a nota, o governo estadual argumentou “impactos financeiro”. “Membros do Comando Estadual de Greve – CEG ficaram muitas horas esperando na porta do Palácio Iguaçu para uma reunião com os reitores e o secretário da SETI visando obter informações para levar às assembleias. No entanto, não houve reunião com os docentes e nem apresentação de contraproposta alguma”.

A nota completa: “Em suma, em junho, o governo fez chantagem para a suspensão da greve e, ao fim, restou apenas o usual descaso com a categoria docente. Precisamos lotar as assembleias dos próximos dias e, conjuntamente, deliberarmos pelos caminhos da nossa luta.”

Uma nova assembleia será realizada na segunda-feira, no primeiro da retomada da greve.

