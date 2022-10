Professores contam como se sentem e o que os motiva a trabalhar

Da Redação

Somente na rede estadual de ensino são mais de 60 mil professores e professoras

O Brasil celebra neste sábado, 15 de outubro, o Dia do Professor, profissional que faz parte da construção de toda a sociedade, dedicando sua vida ao ensino e ao desenvolvimento de todos nós, seja na formação escolar ou mesmo como seres humanos.

Somente na rede estadual de ensino são mais de 60 mil professores e professoras (principalmente elas, que representam mais de ¾ do total) dedicados a fazer do Paraná um estado de excelência na educação, tendo importância fundamental na constituição de um lugar e de uma sociedade melhor.

O esforço dobrado no pior momento da pandemia, com a correção de tarefas em casa e a oferta de aulas on-line, exigiram de muitos professores uma reinvenção, que foi coroada, por exemplo, com o primeiro lugar do ensino médio das redes públicas estaduais no último Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), divulgado no mês passado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Sem a dedicação de quem está diariamente com os alunos e alunas, pouco impacto teria qualquer trabalho e investimento voltado à Educação.

Como homenagem aos professores, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed-PR) fez um vídeo perguntando aos próprios docentes o que é ser professor, o sentimento deles nos dias de hoje e o que os motiva para seguir todos os dias. As respostas não foram unânimes, é claro, mas existe algo que os une: o desafio e a alegria de estar na escola com o estudante.

DEPOIMENTOS - “Ser professor é uma escolha que eu faço todos os dias quando entro na sala de aula”, define o professor Eleandro Stresser, do Ceep (Centro Estadual de Educação Profissional) Newton Freire Maia, na região metropolitana da capital. “Talvez lá no começo de carreira, você acha que só vai ensinar, mas você aprende muito mais, todo dia você tem um aprendizado”, diz ele, potencializando o fato de estar na escola pública, onde existem tantas variedades e culturas diferentes dentro de uma mesma sala de aula.

“Ser professor é desafiador, porque a gente nunca sabe o que vai encontrar. No nosso dia a dia chegam demandas de aprendizagem e a gente tem o nosso planejamento, mas ele vai além”, reflete a professora e pedagoga Kelly Panini, sobre os desafios diários, tudo que a sociedade traz e do entendimento do indivíduo como um todo, afinal, o trabalho feito hoje “não morre aqui”, ele segue por toda a vida do estudante.

A professora Luciene Soares do Ceep em Pinhais também vê nos estudantes a motivação do dia a dia. “A palavra de ordem na Educação é superação – e inspiração, porque inspiração é o que me move na direção deles [os estudantes]. Todo dia você aprende com eles, desde uma música, o jeito de se vestir, uma gíria, até coisas sobre a própria vida”, resume a também bióloga, que há 30 anos em sala de aula acredita ter a profissão no DNA e a vê como uma missão.

“A gente se pergunta muito por que eu sou professor, o que eu faço que faz valer a pena? [...] e essa troca entre professores e alunos é a coisa mais desafiadora, mais bonita da profissão e a que mais traz retorno”, diz a professora Patrícia Miguel. “A gente precisa ter uma realização, então quando nós somos professores, quando percebemos que realmente trouxemos alguma coisa pra vida daquele aluno, aí vale a pena. Aí sente realmente que houve uma realização”, finaliza.

