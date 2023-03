Professores cobram vagas para docentes de espanhol em concurso no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

PEC do Espanhol prevê a oferta obrigatória da disciplina na matriz curricular até 2026

O edital do concurso para professores da rede estadual do Paraná se tornou alvo de críticas por não contemplar docentes de espanhol. Ao todo foram disponibilizadas 1.256 vagas sendo 1.109 para docentes de matriz curricular (artes, biologia, ciências, educação física, filosofia, física, geografia, história, inglês, português, matemática, química, e sociologia) e 147 vagas para professores-pedagogos. O movimento Fica Espanhol, que defende o ensino do idioma no Paraná pede a revisão do edital e inclusão de vagas para professores de língua espanhola.

continua após publicidade .

"Sou professora de espanhol, me graduei na Universidade Estadual de Londrina (UEL) e fiz o mestrado profissional na mesma universidade, desde que me formei, em 2016, venho aguardando o concurso público do estado, assim como centenas de professores da área", relata a professora Ana Paula Mantovani, de Londrina.

- LEIA MAIS: Governo do Paraná publica edital do concurso público para professores

continua após publicidade .

De acordo com ela, o número baixo de vagas ofertadas é outro fator que desagradou grande parte dos profissionais de várias licenciaturas. "Sequer fomos contemplados no edital. A esperança é que o Edital Nº 011/2023 –DRH/SEAP seja revisado e alterado, incluindo vagas para os licenciados em Letras Espanhol", salienta.

Para a professora Regiane Pinheiro Dionisio Porrua, que leciona língua espanhola no campus de Curitiba do Instituto Federal do Paraná (IFPR), as ausências sobre a língua espanhola na sociedade brasileira são visíveis e isso se deve às políticas linguísticas implementadas de maneira a inviabilizar o idioma espanhol na sociedade brasileira.

"Sabemos da urgência de ações afirmativas para a mudança desse quadro. Nesse sentido, como profissional da área comemorei a aprovação da emenda constitucional no 52/2022, a PEC do Espanhol. No entanto, a Secretaria de Educação anunciar um concurso para professores sem contemplar a contratação de professores de língua espanhola é bastante desanimador, porque mostra a falta de interesse do governo atual em planejar e implementar adequadamente a lei promulgada", desabafa a professora.

continua após publicidade .

A professora do curso de Letras Espanhol da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus de Apucarana, Silvana Malavasi Huszcz, considera inadmissível o concurso não ter vagas para professores de língua espanhola. "Tantos anos de espera do concurso e esse governo simplesmente nos esqueci. O ano passado foi aprovada a emenda constitucional para que todas as escolas tenham língua espanhola até 2026. Como o governo vai cumprir a Lei? Queremos que seja incluída neste concurso contratação de professores de língua espanhola", cobra.

TRISTEZA PESSOAL

O professor de espanhol Jeferson José Correia, de Apucarana, confessa que nutria grandes expectativas em relação ao concurso público do Estado. Ao ler o edital, entretanto, a sensação foi de tristeza e frustração.

"Sou filho de escola pública, estudei a vida inteira anos iniciais, ensino fundamental e médio em escolas públicas. Quando ingressei na universidade, que também é pública, busquei me graduar em algo que haveria uma relação direta comigo, que foi Letras Espanhol. Trabalhei de modo voluntário em algumas instituições como professor de espanhol, participei de processos seletivos do estado aguardando , ansiosamente, o dia que fosse realizado este concurso que, acredito, não é feito há pelo menos 10 anos. E quando é anunciado não são ofertadas vagas para nós que estudamos, nos preparamos por anos para integrar uma equipe pedagógica que prioriza uma educação de qualidade no Paraná", desabafa.

continua após publicidade .

Correia lembra ainda que a Emenda à Constituição, popularmente conhecida como a PEC do Espanhol prevê a oferta obrigatória da disciplina na matriz curricular do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio com implementação gradativa até o ano de 2026. "Conseguimos, através, com muita luta implementar a obrigatoriedade do espanhol na grade de ensino das escolas públicas do Paraná, assim como já têm outras matérias que, também, estão na grade curricular. Porém, infelizmente, a lei só está e existe no papel, sempre estamos cobrando os governantes que não atendem o pedido seu povo", ressalta.

"O espanhol , assim como outros idiomas ofertados nas escolas, é de direito dos alunos das escolas públicas no PR. Sendo de direito, é imprescindível a contemplação de vagas a professores da língua espanhola neste concurso. Estamos falando de educação de qualidade e se faz mais do que necessário retificar o edital contemplando, também, o ensino de espanhol mas escolas públicas do Estado", acrescenta.

continua após publicidade .

DEPUTADO QUESTIONA AUSÊNCIA DE VAGAS PARA DOCENTES DE ESPANHOL

O deputado estadual Arilson Chiorato (PT), autor da PEC do Espanhol, protocolou um requerimento na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) solicitando informações sobre o edital do concurso público. No documento o deputado questiona o número de vagas disponibilizadas no edital do certame diante da grande demanda necessária é superior.

O parlamentar também questiona a ausência de vagas para contratação de professores para a disciplina de língua espanhola, mesmo diante da aprovação da emenda constitucional nº 52/2022 que incluiu o parágrafo 9º ao art. 179 da Constituição Estadual, e prevê a indiscutível obrigação do Estado em implementar paulatinamente a disciplina da língua espanhola como oferta obrigatória na matriz curricular até o ano de 2026.

"Quantos (as) professores (as) tem formação para lecionar espanhol atualmente no quadro próprio? Por quais razões não foi incluída a contratação de professores (as) da língua espanhola neste novo edital da SEED? Qual o planejamento da SEED para implementação gradativa da língua espanhola, como oferta obrigatória, em todas as escolas públicas do Estado? Quais são as fases? Solicitamos apresentação para os Parlamentes, Comunidade Escolar, Professores, e sociedade em geral", diz trecho do requerimento.

Siga o TNOnline no Google News