Professora recebe cheque milionário do Nota Paraná

Da Redação

Uma professora da rede pública de ensino, moradora de Cascavel, região Oeste do Estado, é a nova milionária do Nota Paraná. Luciana, 52 anos, recebeu nesta sexta-feira (13) o cheque premiado da coordenação do programa da Secretaria estadual da Fazenda.

Durante a cerimônia na Prefeitura, ela contou como descobriu que era a nova milionária do programa. “Recebi uma ligação da coordenação pedindo para eu acessar o meu aplicativo do Nota e conferir meus bilhetes. Eu sabia que a ganhadora do mês era de Cascavel, mas ainda não tinha o nome certo e por isso até brinquei: quem sabe sou eu a ganhadora, e então abri para conferir no aplicativo e lá estava o bilhete premiado”, disse.

Luciana é a quinta ganhadora do prêmio máximo de R$ 1 milhão neste ano e no último sorteio concorreu com 74 bilhetes de 19 notas fiscais geradas.

“É muito importante que todo o consumidor peça a Nota Paraná e que coloque seu CPF, pois assim ele contribui com a fiscalização e arrecadação do município, do Estado e ainda pode ter chances de ganhar prêmios como eu tive dessa vez”, afirmou.

A nova sortuda já tem planos certos para utilização do valor. “Com este prêmio vou ajudar minha família, bem como ajudar as crianças e suas famílias do local onde eu trabalho entregando cestas básicas, pois quero contribuir com esses alunos da rede pública de ensino que mais precisam. Já o resto do valor vou aplicar para que eu possa ter a minha tão sonhada e garantida aposentaria”, disse.

COMO PARTICIPAR – Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Ao solicitar o CPF na nota o contribuinte ganhará um bilhete eletrônico pela primeira compra do mês. Depois, cada R$ 200,00 em notas fiscais dá o direito a um bilhete para o sorteio do respectivo período de adesão. Os créditos do programa podem ser utilizados para abater o IPVA ou transferir para a conta bancária do contribuinte. Já para participar do Programa Paraná Pay é preciso acessar o cadastro no Nota Paraná e fazer o aceite.

O Nota Paraná retorna ao consumidor parte do ICMS pago nas compras no comércio varejista e também distribui prêmios mensais aos cadastrados. O programa já devolveu R$ 2,4 bilhões entre prêmios e créditos aos bolsos dos paranaenses.