Professora que morreu em acidente no norte do PR é identificada; veja

Um acidente fatal foi registrado na manhã desta quinta-feira, 21 de setembro, em um trecho da PR-546, em Floresta, no norte do Paraná. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com as informações da corporação, uma mulher, identificada como Alessandra Gonçalves, de 42 anos, morreu depois de ser ejetada de um veículo durante um capotamento. A vítima trabalhava como professora da rede municipal de ensino.

O acidente ocorreu quando a docente trafegava na rodovia sentido a Itambé. Ela perdeu o controle da direção e capotou várias vezes. O acidente deixou o automóvel que ela conduzia destruído - inclusive, o carro parou em uma área de plantação, situada às margens da rodovia, devido ao capotamento.

Por conta da gravidade do acidente, uma equipe do aeromédico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. Os socorristas realizaram manobras de reanimação na vítima por alguns minutos, mas, infelizmente, não obtiveram sucesso.



Os bombeiros informaram que a professora não utilizava cinto de segurança. "Ela era uma professora da região local e foi ejetada devido ao não uso do cinto de segurança", disse o aspirante Poleto em uma conversa com a imprensa.

