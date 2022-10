Professora que fez saudação nazista em escola do Paraná é demitida

Da Redação

O advogado de defesa afirmou que a professora não fez uma saudação nazista

A professora de redação que foi filmada fazendo uma saudação nazista dentro de uma sala de aula em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, foi demitida. A informação foi confirmada pela escola.

O advogado de defesa da profissional, Alexandre Jorge, afirmou que a professora do Colégio Sagrada Família não fez uma saudação nazista, ela apenas colocou o hino para tocar e fez uma continência à bandeira do Brasil.

A defesa alegou, ainda, que o flagrante aconteceu no fim da aula, quando a professora promoveu um momento de descontração com os alunos. Jorge afirma que o vídeo foi um recorte feito por estudantes "com posição política contrária", fora de contexto. Por fim, ressaltou que a profissional não compactua com o nazismo.





Posicionamento da escola

Nesta segunda-feira (10), a escola particular de Ponta Grossa emitiu uma nota afirmando que não compactua com a ação e não concorda com a postura da professora. O Ministério Público do Paraná também apura denúncias recebidas pelo órgão.

O Colégio Sagrada Família afirmou também cobrar uma "postura neutra" de seus profissionais. A docente utilizava uma camisa do Brasil com bottons em apoio ao candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL).

"A orientação que a escola dá é a seguinte, que todos tenham uma postura neutra politicamente e respeitosa na sala de aula e também fora da sala de aula. Não é a postura da escola, não concordamos com o que aconteceu, foi um erro", afirma a diretora.



O advogado afirmou que o uso dos itens é de praxe por parte da professora "já que a manifestação política é livre para todos".

Nota da escola

"Em respeito a nossa comunidade escolar, Pais, Alunos e a todos que interesse tiverem sobre o ocorrido com uma de nossas professoras da 3ª Série do Ensino Médio, afirmamos que não compactuamos e não concordamos com a postura da Professora e também repudiamos qualquer manifestação alusiva ao teor do vídeo.

O Colégio Sagrada Família em Ponta Grossa – PR tem uma história pautada pela lisura em suas ações e respeito à comunidade, por isso repudia ações que venham a ferir os valores da vida, da moral e da ética.

Bem como, em relação à funcionária envolvida nos fatos, por se tratar de questão “interna corporis”, foram tomadas as medidas cabíveis ao caso."





Fonte: Informações do g1.



