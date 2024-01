Professora morre após sofrer acidente com churrasqueira no Paraná

Vítima de um acidente com churrasqueira na última sexta-feira (29) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, a professora de música Maria Osséia Santos Dias, 57 anos, faleceu no hospital onde estava internada com 78% do corpo queimado.

O churrasco acontecia na casa da mulher, no bairro Santa Paula, na companhia do filho e de alguns amigos dela. Durante o preparo da churrasqueira, ocorreu uma explosão no galão ao jogar álcool. Com isso, Maria sofreu queimaduras graves.

Segundo a equipe de atendimento, as queimaduras alçaram as vias aéreas da vítima, que foi socorrida pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e encaminhada para a casa hospitalar.

Informações sobre o velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

Maria atuava como professora na Proex-UEPG (Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais) da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Além disso, ela também era fundadora, juntamente com seu filho, da Casa de Música e Artes Educação Musical.

Com informações do aRede

