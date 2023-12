Professora morre após ser ejetada de carro durante acidente no PR

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher de 62 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (29) em Cascavel, no oeste do Paraná, após ser ejetada do carro que dirigia e o veículo cair sobre o corpo dela, segundo o Corpo de Bombeiros. A vítima é a professora Janete Pipino Goncalves, que segundo o Corpo de Bombeiros, possivelmente estava sem cinto de segurança.

"A princípio, a vítima estava sem o cinto de segurança ou algo aconteceu, mas enfim, ela foi ejetada para fora do veículo que veio a tombar em cima dela. A morte foi na hora porque o teto esmagou ela sobre o chão", afirmou o bombeiro Nilson Ribeiro do Nascimento.

Segundo reportagem do G1, a professora atuava na Escola Municipal Maria Fumiko Tominaga. Em nota a Secretaria de Educação do município lamentou a morte e desejou condolências aos familiares e a comunidade escolar.

O acidente foi registrado na PR-486, rodovia que liga Cascavel, no oeste do Paraná, ao distrito de Jota Esse.



