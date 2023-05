Professora morre após atingir árvore na PR-442; veículo partiu ao meio

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A docente foi sepultada no último domingo (30)

O último final de semana foi marcado por diversas tragédias no Paraná. Em Uraí, município que fica a 57,5 quilômetros de distância de Londrina, por exemplo, foi registrado um acidente de trânsito que resultou na morte de uma professora, de 50 anos.

continua após publicidade .

O fato foi registrado na manhã do último sábado (29). A vítima, identificada como Iris Helena Moraes Fortes, transitava pela PR-442, rodovia que liga o município do norte paranaense a BR-369, em um veículo Fiat Uno. Em um determinado trecho da pista, a mulher perdeu o controle do carro, saiu da via pública e atingiu uma árvore.

Devido à violência da batida, o automóvel se partiu ao meio, fazendo com que a servidora pública fosse arremessada. Por conta dos ferimentos, Iris morreu no local.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Três pessoas morrem em acidente entre carro e caminhão na PR-092

Equipes de resgate foram acionadas para atender a ocorrência, porém, nada pôde ser feito, além de constatar o óbito da vítima.

Iris lecionava na Escola Municipal Prefeito Leônidas Pontes, de Uraí. A administração municipal lamentou o falecimento da professora, por meio das redes sociais, e decretou luto oficial de três dias.

continua após publicidade .

O corpo dela foi sepultado no domingo (30), no Cemitério Papa João Paulo II.

Siga o TNOnline no Google News