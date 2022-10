Professora grávida morre aos 42 anos em Maringá; saiba mais

Da Redação

Ela era casada. A morte prematura causou comoção entre amigos, colegas de trabalho e parentes

A professora de Artes da rede municipal de Maringá, Marilda Alexandre Martins, morreu aos 42 anos neste domingo, 9. Ela estava grávida e também perdeu o filho. A causa da morte não foi divulgada.

Marilda trabalhava há 7 anos na Escola Municipal Zuleide Samways Portes, no Jardim Alvorada. Ela era casada. A morte prematura causou comoção entre amigos, colegas de trabalho e parentes, um deles escreveu: “Descanse em paz professora Marilda, deixará muitas saudades, dói saber que amanhã não estará mais no CMEI com a gente”.

Por meio de nota, a prefeitura de Maringá lamentou a perda e informou que Marilda deixa como legado seu trabalho importante na formação da sociedade por meio da educação.

Leia a nota na íntegra :

A Prefeitura de Maringá, por meio do prefeito Ulisses Maia, lamenta o falecimento da servidora Marilda Alexandre Martins, de 42 anos, ocorrido na manhã deste domingo, 9. Ela era professora de artes da rede municipal há sete anos e trabalhava na Escola Municipal Zuleide Samways Portes. Com zelo e dedicação, Marilda levou conhecimento para diversos estudantes e deixa como legado seu trabalho importante na formação da sociedade por meio da educação.

Marilda estava grávida e o filho também faleceu. Ela deixa o marido, Cristiano de Souza. O município se solidariza com familiares, amigos e toda a comunidade da Escola Municipal Zuleide Samways Portes.

Com informações, GMC.

