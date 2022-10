Professora é morta a facadas pelo próprio marido em Maringá

Da Redação

Miria Atanasio da Silva, de 49 anos

Uma professora foi morta a facada pelo marido no Conjunto Parigot de Souza, em Maringá, no norte do Paraná. O crime aconteceu na noite desta terça-feira (18). Segundo informações da polícia, o casal estava passando por um processo de separação. O homem esfaqueou a mulher na altura do pescoço e depois do crime, teria ido até a casa da filha dela para avisar o que tinha feito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e constatou o óbito no local. A vítima foi identificada como Miria Atanasio da Silva, de 49 anos. Ela era educadora infantil da rede municipal desde 2017 e trabalhava na Escola Municipal Joaquim Maria Machado de Assis.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram chamadas e apuram o caso.

A Prefeitura de Maringá emitiu uma nota de pesar. Leia na íntegra:

A Prefeitura de Maringá, por meio do prefeito Ulisses Maia, expressa o mais profundo pesar e indignação pelo falecimento da servidora Miria Atanasio da Silva, de 49 anos, ocorrido na noite desta terça-feira, 18. Ela era educadora infantil da rede municipal desde 2017 e trabalhava na Escola Municipal Joaquim Maria Machado de Assis, tendo deixado importante legado na educação dos alunos e alunas. Miria foi vítima de feminicídio. O município se solidariza com familiares, amigos e toda a comunidade escolar. Miria deixa dois filhos e uma neta.

Com informações, GMC Online.

