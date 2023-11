Professora é acusada de lavar boca de aluno com sabão em escola

Em Goioerê, no noroeste do Paraná, a mãe de um aluno da rede municipal de ensino registrou um boletim de ocorrências na delegacia de Polícia Civil acuando uma professora de ter escolado a boca do filho com sabão.

O incidente teria acontecido depois do garoto, de 7 anos, ter falado um palavrão em sala de aula.

Por conta da atitude da educadora, segundo o B.O, a criança foi alvo de bullying por parte dos colegas, gerando constrangimento.

O caso foi em uma escola da rede municipal de ensino. A Prefeitura de Goioerê, por meio da assessoria de imprensa, afirmou que quem teria cometido o ato foi uma estagiária.

De acordo com o município, ela foi afastada da função na última terça-feira (14) e o caso segue em apuração.

Com informações do Bem Paraná

